سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في لبنان والذي استقر مقابل الليرة اللبنانية، في تعاملات سوق النقد غير الرسمية" السوداء".

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021

وتراوح سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 23450 ليرة و23500 ليرة وهو نفس سعر العملة الخضراء خلال تعاملات الأمس.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر الدولار في مصرف لبنان

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.