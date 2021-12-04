سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 5 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في سوريا، والذي استقر مقابل الليرة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 5 ديسمبر 2021

وسجل سعر شراء الدولار في سوريا، بالسوق السوداء نحو 3500 ليرة للشراء، و3540 ليرة للبيع.

سعر اليورو الاوروبي في سوريا

وبلغ سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، نحو 3955 ليرة للشراء، و4005 ليرات للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق السوداء مستوى 4651 ليرة للشراء، و4714 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، في السوق السوداء عند مستوى 931 ليرة للشراء، و945 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في سوريا

وبقي سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية السوداء عند مستوى 950 ليرة للشراء، و964 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا

وظل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا بالسوق السوداء عند مستوى 11566 ليرة للشراء، و11723 ليرة للبيع.