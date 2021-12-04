بالصور.. الجهاد بغزة تؤبن الشهيد المجاهد ضياء الدحدوح

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في اقليم غزة وذراعها العسكري سرايا القدس، مساء اليوم السبت، حفلاً تأبينياً للشهيد المجاهد ضياء كمال الدحدوح الذي ارتقى متأثراً بإصابته جراء انفجار عرضي قبل عام ونصف.

وحضر حفل التأبين، الذي أُقيم أمام منزل عائلة الشهيد بجوار مسجد القدس بمنطقة تل الهوا والصبرة، قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس ولفيف واسع من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وخلال كلمة له، وجه القيادي في الحركة الشيخ خضر حبيب التحية لعائلة الدحدوح التي قدمت أبنائها فداءاً للدين والوطن.

و أكد الشيخ حبيب على المضي قدماً في طريق الجهاد و المقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.

وأضاف أن قدر أبناء الشعب الفلسطيني أن يواجهوا العدو بصدورهم وأدواتهم البسيطة رغم الاختلال في موازين القوة.

وتابع حببب قائلاً: " مهما بلغ جبروت الاحتلال فهو مهزوم وستعود فلسطين لأهلها".

من جانبه أثني المتحدث باسم عائلة الدحدوح على صفات ومناقب الشهيد الذي لطالما عرف بابتسامته الصادقة وقلبه الطيب الحنون ومعاملته الحسنة مع الجميع.

وتوجه المتحدث باسم العائلة بالشكر لحركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس وكل من شاركهم في مصابهم الجلل برحيل ابنهم ضياء مؤكداً بأن عائلة الدحدوح قدمت العديد من الشهداء وبأنها ستبقي على العهد وتقدم الشهيد تلو الشهيد فداء لهذا الوطن الحبيب.

وفي ختام حفل التأبين، كرمت قيادة حركة الجهاد وسرايا القدس عائلة الشهيد بدرع المحبة والوفاء، وقدَّم الإعلام الحربي عرضاً مرئياً يروي سيرته ورحلة جهاده المباركة.























