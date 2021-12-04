يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب اليوم في السعودية، وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين، لذلك تابع هذا المقال للنهاية لمعرفة الاسعار.

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 4 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، السبت 4 ديسمبر 2021، بدعم صعود المعدن الأصفر ختام تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، إلى نحو 214.85 ريال (57.29 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات السبت في السعودية، إلى نحو 187.99 ريال (50.13 دولار)

سعر جرام الذهب عيار 18

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم السبت في السعودية، إلى نحو 161.14 ريال (42.97 دولار).

الذهب الاقتصادي

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم السبت، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.33 ريال (33.42 دولار).

سعر الأوقية الذهب

سجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت، ارتفاعاً إلى نحو 6686.25 ريال (1783 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم السبت، نحو 1503.94 ريال (401.05 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً، بنسبة 1% تقريبًا أمس الجمعة، حيث عززت حالة عدم اليقين التي أثارها متغير فيروس كورونا أوميكرون وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من جاذبية المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.