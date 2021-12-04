الهباش: إعدام الاحتلال الشاب سليمة سلوك عصابات إجرامية

أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، قيام قوات الاحتلال بإعدام الشاب محمد شوكت سليمة، قرب باب العامود بالقدس المحتلة، وهو مصاب وأعزل أمام الكاميرات وعدسات المصورين الذين تواجدوا في المكان .

ووصف الهباش في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إعدام جنود الاحتلال الشاب سليمة، بأنه سلوك عصابات إجرامية ولا يمت للإنسانية والأخلاق، التي تجرد منها هذا الاحتلال، الذي يمتهن الوحشـية والإجرام .

وأكد أن الاحتلال هو سبب كل المآسي التي تحل بالمنطقة ولا سبيل الى السلام دون زوال الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه وحريته واستقلاله .

وطالب الهباش المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا، خاصة في مدينة القدس المحتلة ومحيط الحرم القدسي الشريف، وضرورة لجم دولة الاحتلال التي تمارس الإجرام الممنهج وإرهاب الدولة المنظم ضد أبناء شعبنا ومقدساته .