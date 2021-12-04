يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري، تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2021، وهو من الترددات التي يبحث عنها الكثير من المتابعين، وقد زادت عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل لمعرفة تردد طيور الجنة بيبي الجديد 2021.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2021 على نايل سات

وقد شهدث عمليات البحث إزدياد كبير عن ترددات القنوات الجديدة 2021 علي العرب سات وخاصة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 علي العربسات، يأتي ذلك بعد إعلان إدارة القناة بتحديث الترددات الخاصة بالقناة وتغيير ترددها القديم لتوفير صورة ذات جودة أعلي وصوت نقي، وهو بالفعل ما تم ملاحظته في تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2021 Toyor Al Janah طيور الجنة 2021 الجديد.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2021 على نايل سات

نبذة عن القناة

وسوف نتحدث عن قناة من النادر أن نجد طفل عربي لا يقوم بمتابعتها كل يوم، بل كان لها التأثير الأكبر على شخصيتهُ ومعدل نموه العقلي والبدني، هذه القناة هي قناة طيور الجنة الغنية عن التعريف، فهيا نتعرف على التردد الجديد لها على القمر الصناعي نايل سات.

وتقدم القناة محتوى هادف يخدم الطفل العربي، فهي أول قناة فضائية مخصصة للأطفال وكانت انطلاقتها الأولى في عام 2008م من مدينة عمان بالأردن أي أن عمر القناة نحو أحدى عشر عام، وتعود ملكية القناة إلى الملك خالد مقداد، وبعدها تم إنشاء عدة قنوات تابعة لها مثل طيور بيبي وطيور بيبي بالإنجليزية وكذلك قناة طيور بيبي باللغة التركية.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2021 على نايل سات

برامج قناة طيور الجنة االجديدة 2021

برنامج صوتك كنز:- يحاول هذا البرنامج تسليط الضوء على الموهبة الغنائية لدى الأطفال عن طريق عرض بعض المواهب الجذابة.

بنذكر من بين تلك البرامج ما يلي:-

برنامج فزورة مع الأمورة:- هذا البرنامج من أكثر البرامج المحببة لدى الأطفال حيث تمكنت الطفلة جنى من جذب قلوب الأطفال بطريقتها الشيقة والجذابة.

برنامج شمس لا تغيب:- يحاول هذا البرنامج غرس القيم والمبادئ لدى الأطفال وتقديم النصائح لهم عن طريق قصة طريفة ومسلية.

برنامج رياضة × رياضة:- عبارة عن برنامج رياضي يستهدف الأطفال من سن خمس سنوات حتى أربعة عشر عام، حيث يتم إقامة تنافس رياضي فيما بينهم.

كما قدمت القناة العديد من البرامج ومنها: (فزورة مع الأمورة، بيت الحج، رياضة في رياضة، نشرة أخبار الدار، جنفل، قالتي العصفور، شموس لا تغيب، علي الهوي سوا، أشكال ألوان، الو طوط، منبر أحباب الله).

وقامت القناة بعرض مجموعة من الأناشيد والأغاني للأطفال مثل أنشودة ماما جابت بيبي، والليلة العيد، ويلا حفلة، وجننتوني، وكيف الحال وماما وبابا وغيرهم الكثير والكثير من روائع القناة.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2021 على نايل سات

وبإمكانك ضبط التردد عبر عربسات من خلال ادخال التردد على جهازك :

التردد : 11632

استقطاب : عمودي

معدل ترميز : 27500

تردد قناة طيور الجنة 2021 علي النايل سات