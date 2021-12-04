القوى الوطنية والاسلامية تدعو لرأب الصدع في النسيج الوطني الذي يهدد الضفة

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية الى تطويق الاحداث التى وقعت في الجامعة العربية الامريكية وجامعة بيرزيت والخليل وغيرها من الجامعات، وكذلك الاحداث التي وقعت في بعض مدن الضفة الغربية، ومظاهر التوتر والاحتقان التي رافقت العديد من الفعاليات الوطنية وخاصة ما جرى من اعتداء على عرس الشهيد أمجد ابو سلطان في بيت لحم.

ودعت اللجنة في بيان صحفي لها، مساء اليوم ، لعدم السماح بنقل هذه الأحداث المؤسفة الى أماكن أخرى بالضفة الغربية، وإلى معالجة الأمور بروية وهدوء وضبط نفس، وعدم السماح بافتعال مشكلات داخلية أو نزاعات مناطقية تسمح للعدو بالنفاذ من خلالها للمجتمع الفلسطيني ونسيجه الوطني.

وطالبت لجنة المتابعة، الكتل الطلابية واتحادات الطلاب بترسيخ مفهوم العمل المشترك ومفاهيم الوحدة الوطنية وتحييد الجامعات عن أي صراعات قد تؤدي إلى المس بالمسيرة التعليمية.

وأكدت أن الجهد الوطني يجب أن يركز على مواجهة الاحتلال والاستيطان وحماية القدس والمقدسات، وأن أي إشكالات داخلية ستخدم فقط الاحتلال وسياساته.

ودعت لضرورة حماية الحريات العامة والخاصة، ووقف أية تعديات على المواطنين وحرياتهم وحقهم في التعبير والتجمع السلمي والتنظيم النقابي أو الطلابي أو السياسي، كما طالبت بحماية المؤسسات التعليمية والأكاديمية لتبقى إحدى روافد الحركة الوطنية الفلسطينية.