تردد قناة ماجد الجديد 2022 للأطفال، حيث ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم تردد قناة ماجد 2022 للأطفال – تردد جديد تم تحديثه خلال الايام الماضية بهدف تطوير اداء القناة من حيث جودة الصوت والصورة.

وتمكنت القناة خلال السنوات الماضية من جذب اهتمام الناس بشكل كبير جدًا الأمر الذي دفع الكثيرون للبحث عن ترددها الذي تم تغييره قبل ايام.

وبحث الكثيرون عن التردد الجديد، لذلك نُعلمكم أننا في فريق العمل بموقع فلسطين اليوم سننشر لكم التردد الجديد في هذه المقالة.

نبذة عن قناة ماجد

تعد القناة ماجد من القنوات المحببة للأطفال حيث تتميز بنشر برامج ترفيهية مميزة سواء مسابقات أو أناشيد تثقيفية وبرامج دينية ومسلسلات كرتونية تجذب مئات الآلاف من الأطفال يوميًا.

وتبث القناة على مدار الساعة وهي مجانية بدون تشفير وتأسست في دولة الامارات العربية المتحدة وتقدم محتوى مهم ومثمر للأطفال يتمسك بالمبادئ والأخلاق السليمة.

وأطلق عليها اسم ماجد نسبة لاسم مجلة ماجد للأطفال التي كانت من المجلات التي اعتاد الأطفال قراءتها للتعرف على العديد من الأخلاقيات والمفاهيم التربوية وحل الألغاز و مسابقات مسلية.

التردد الجديد لقناة ماجد للأطفال 2022

12226 أفقي 27500 ¾ SD

تردد قناة ماجد على النايل سات HD

12467 أفقي 27500 ¾ عالية الدقة