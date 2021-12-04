تردد قناة البراعم التلفزيونية للأطفال baraem الجديد لعام 2022 .. مشاهدة بث مباشر، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، في هذه المقالة وذلك بعدما رصدنا عمليات بحث عالية على محرك جوجل الشهير من اجل معرفة التردد وضبطته على شاشات التلفاز ، والان بات بإمكانكم التمتع في مشاهدة القناة المميزة والرائعة .

تردد قناة البراعم التلفزيونية للأطفال baraem الجديد لعام 2022

قناة البراعم موجهة للفئة العمرية من 3 الى 6 سنوات، ويعد تردد قناة البراعم مطلوباً بشكل كبير من قبل أولياء الأمور، إذ تقوم القناة التلفزيونية في بث البرامج التعليمة ورسوم الكارتون الهادفة التي ترسخ القيم النبيلة وغرس المعرفة ما يساعد في نضج العقل ونماء الأفكار في مرحلة مبكرة من الطفولة، سنعرض لكم في هذا المقال تردد قناة براعم الجديد.

تردد قناة البراعم التلفزيونية للأطفال baraem الجديد لعام 2022

ومن الجدير ذكره، ان القناة ترتكز على تثقيف الأطفال وبناء شخصية واعية تستطيع التعامل مع محيطها البيئي، كما وتعتبر من القنوات الجذابة بمحتواها الحصري القائم على الإبتكار الذي يكون نشأة تعليمية تستند على الفهم والقدرة على إتيان التصرف الأمثل وكل ذلك في إطار ترفيهي يجتذب صغار السن.

تردد قناة البراعم التلفزيونية للأطفال baraem الجديد لعام 2022

وفي سياق مختلف، بدأت الفضائية إنطلاقها كقناة مخصصة للأطفال في عام 2009 ، كما وكانت مجانية البث بإمكان أي شخص إستقبال إرسالها، لكنها في السنوات الأخيرة وتحديداً في 2016 طورت من مستوى برامجها التعليمية وجودة البث ما حذاها للتحول إلى قناة مشفرة تتطلب إشتراكاً شهرياً على غرار القنوات المدفوعة.

تردد قناة البراعم التلفزيونية للأطفال baraem الجديد لعام 2022

تردد براعم المجانية على الأقمار الصناعية 2022

القمر التردد FEC/SR

عرب سات 10930 (H) 27500 – 2/3

هوت بيرد 12558 (V) 27500 – 3/4

نايل سات 10930 (H) 27500- 3/2