"المعابر": ربط التسجيل للسفر عبر معبر رفح بتلقي لقاح كورونا

قررت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، ربط التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري بتلقي اللقاح.

وقالت الهئية في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، إنه لن يتمكن أي مواطن من التسجيل سواء إلكترونياً أو من خلال مكتب التسجيل إلا بعد حصوله على التطعيم، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، وحرصاً على توسيع رقعة مُتلقي اللقاح لتحقيق المناعة والوقاية من الفيروس،

وأهابت الهيئة بجميع المواطنين الراغبين في التسجيل للسفر، للمسارعة في تلقي اللقاح حرصاً على السلامة العامة.