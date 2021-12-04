تنظيم مسابقة "شهيد القدس" القرآنية بمناسبة الذكرى الثانية لـ"شهيد القدس"

أطلقت كل من جمعية اقرأ الخيرية في غزة، وجمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد في لبنان، اليوم السبت، مسابقة "شهيد القدس" القرآنية لعام 1443 بمناسبة الذكرى الثانية لشهيد القدس.

وأكدت الجمعية أن آخر موعد لاستقبال المشاركات هو يوم الجمعة: 10-12-2021، حيث ستكون المسابقة الكترونية.

وأوضحت تفاصيل وشروط المسابقة وهي كالتالي :

فئات المسابقة:

1- مرتبة الحدر والتدوير: للإخوة القراء من عمر 13 إلى 25 سنة.

2- مرتبة التحقيق: للإخوة القراء من عمر 26 إلى 60 سنة.

جوائز المسابقة:

ثلاثون ليرة ذهبية 15 ليرة للفائزين في المراتب الخمس الأوائل لكل فئة.

الجائزة الأولى خمس ليرات ذهب بما يقدر بأكثر من ٢٠٠٠ دولار.

الجائزة الثانية ٤ ليرات ذهب بما يقدر أكثر من ١٦٠٠ دولار.

الثالثة ٣ ليرات ذهب بما يقدر باكثر من ١٢٠٠ دولار

الرابعة لرتين بما يقدر باكثر من ٨٠٠ دولار

الخامسة ليرة بما يقدر باكثر من ٤٠٠ دولار.



للاطّلاع على دليل المسابقة ومعايير التحكيم اتبع الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1F2CeggnYZFePCpqaa45EGBctf1Iveq-R/view?usp=sharing

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