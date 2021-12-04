اسعار الذهب في السودان اليوم السبت 4-12-2021

تراجعت أسعار الذهب في السودان، اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، رغم مكاسب المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان، خلال تعاملات اليوم، ليسجل 25.091 ألف جنيه (57.35 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق) خلال تعاملات اليوم، ليسجل 21.955 ألف جنيه (50.18 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان، اليوم، ليصل إلى 18.819 ألف جنيه (43.01 دولار).وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.637 ألف جنيه (33.45 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السودان، اليوم، نحو 12.546 ألف جنيه (28.68 دولار)

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السودان خلال التعاملات إلى 780.332 ألف جنيه (1784دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب في السودان (8 جرامات من عيار 21) إلى 175.642 ألف جنيه (401.46 دولار).