تعرف على مواصفات آيفون iPhone SE 3 أول هواتف آبل في 2022

تتمسك أبل بطرح هاتف iPhone SE 3 مطلع عام 2022، لتحسين مبيعاتها بعد تراجعها للمرتبة الثانية عالميا خلال 2021.

جاء ذلك وفق الموقع الرسمي لشركة تحليلات المبيعات الدولية "تريند فورس"، التي أفادت بأن أبل ستعمل على استعادة جزء كبير من معدل مبيعاتها من خلال طرح iPhone SE 3 بنسخته الجديدة.

ولن تنتظر أبل لمؤتمرها السنوي في ديسمبر 2022 حتى تكشف عن الهاتف، إذ تخطط لطرحه بالأسواق مطلع العام المقبل، تحديدا خلال الربع الأول منه.

ويشير ذلك لاحتمالية تنظيم أبل لمؤتمر خاص للاعلان عن هذا الهاتف الجديد، من المرجح أن يعقد في مارس المقبل.

ووفق توقعت الخبراء بشأن هذه النسخة الجديدة من هاتف iPhone SE 3، فإنه من المحتمل أن يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى امتلاكه نفس شريحة A15 Bionic مثل طرازات iPhone 13، و سيكون التصميم هو نفسه مع زر الصفحة الرئيسية ومعرف اللمس.

وتعتنق شركة أبل سياسة تحسين أداء التطبيقات على أجهزتها للوصول لأفضل أداء ممكن لهذه التطبيقات يزيد من تمسك عملائها بأجهزتها الجديدة.

وأعلنت الشركة الأمريكية العملاقة بمجال التقنيات، عن إضافتها لخاصية جديدة، لمتصفح الإنترنت "سفاري" الخاص بأجهزة أبل المختلفة، يجعل من عملية تشغيل تطبيق يوتيوب أكثر امتاعا.

هذه الخاصية الجديد المضافة لسفاري، أعلنت عنها أبل باسم Vinegar، لأجهزة iPhone و iPad و Mac تعمل عليها أبل منذ مطلع نوفمبر الماضي بهدف استبدال مشغل يوتيوب بمشغل آخر.

وتم تطوير خاصية Vinegar، حيث يستبدل مشغل YouTube في Safari بعلامة فيديو HTML أصلية، مما يوفر مجموعة من التحسينات المرتبطة، وذلك يشمل التخلص من الإعلانات المزعجة اثناء تشغيل الفيديو، ومنع تطبيق يوتيوب من تتبع انشط التشغيل والإيقاف المؤقت والبحث.

كما تستعيد خاصية Vinegar، وظيفة PIP المعروفة أيضا بخاصية صورة داخل صورة، ولا تسمح الخاصية بتوقف تشغيل مقاطع الفيديو إذا قام المستخدم بالإنتقال لعلامة تصفح أخرى.