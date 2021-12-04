الشيخ خضر عدنان يدعو الأطر الطلابية لمحاصرة حدث الجامعة الأمريكية و عدم تفاقمه

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان إن المشهد المروع الذي حدث على عتبات الجامعة الأمريكية شكل صدمة مزلزلة.

و قال الشيخ خضر عدنان في تصريح له اليوم السبت: "ننعى بكل الألم الشاب مهران خليلية في هذا الحادث المؤسف الذي وقع في الجامعة الأمريكية بجنين".

و طالب الكتل والأطر الطلابية في الجامعة الأمريكية بمحاصرة حدث جنين والحرص على عدم تفاقمه في هذه المرحلة الحساسة.

و أضاف عدنان قائلاً: "نحن في جنين نرفع رأسنا عاليا في مقاومة الاحتلال، واليوم نتألم لهذا الحدث المزلزل".

و تابع يقول: "كان الأولى أن تراق هذه الدماء في مقاومة الاحتلال".

و توجه القيادي عدنان بالتعزية من ذوي الفقيد آل خليلية قائلاً: " نسأل الله أن يربط على قلوبكم، ونأمل أن يكون هناك حقنًا للدماء من جميع الأطراف".