"مهجة القدس": الأسير معتز اعبيدو يواصل إضرابه عن الطعام للمطالبة بعلاجه

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن الأسير المجاهد المقعد معتز محمد فرج طالب اعبيدو (41 عامًا) من مدينة الخليل، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتقديم العلاج اللازم.

وأفاد الأسير معتز اعبيدو في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنه شرع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس 02/12/2021م للضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني بتقديم العلاج اللازم له، حيث أنه تعرض سابقًا لإصابة من قبل قوات الاحتلال أدت إلى شلل في قدمه ويتحرك بواسطة كرسي متحرك ويوجد لديه كيس للبول وكيس للبراز. لافتًا إلى أنه طالب إدارة السجن عدة مرات بتقديم العلاج له وحصل منهم على وعودات بالعلاج لكنها لم تفعل شيئًا، بل قررت عزله إلى قسم الزنازين فور شروعه في الإضراب عن الطعام.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 08/08/2021م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مازال موقوفًا ولم يصدر حكمًا في قضيته.

جدير بالذكر أن الأسير معتز اعبيدو من مواليد 12/09/1980م، وهو متزوج، وأب لثلاثة أطفال، وتعرض سابقًا إلى إصابة في يده اليمنى نتيجة إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال بتاريخ 11/11/2011م، حيث يعاني من أثرها من شلل في قدمه اليسرى، وتعرض أيضًا لإصابة برصاصة (دمدم) تفجرت بمنطقة الحوض والبطن، وهو مقعد نتيجة الإصابة ويتحرك بواسطة كرسي، وله عدة اعتقالات سابقة على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.