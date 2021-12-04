كأس العرب: المغرب يحقق فوزا كاسحا على الأردن

حقق منتخب المغرب فوزا كاسحا على الأردن بنتيجة 4-0 في ثاني مبارياته ضمن منافسات كأس العرب 2021 التي تتواصل حاليا في قطر.

وحسم منتخب "أسود الأطلس" مواجهة القمة في المجموعة الثالثة منذ الشوط الأول، بفضل أهداف يحيى جبران وبدر بانون ومحمد الشيبي، قبل أن يسجل هدفا رابعا في الشوط الثاني عن طريق سفيان رحيمي.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 6 نقاط من فوزين، ليحسم إكلينيكيا ورقة التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة الإقليمية.

و سجل منتخب المغرب 8 أهداف خلال المواجهتين اللتين خاضهما في كأس العرب 2021 تباعا أمام فلسطين والأردن، بمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة.

وبرز منتخب "أسود الأطلس" بأدائه الهجومي القوي خلال الدورة العربية، حيث خلق عددا قياسيا من الكرات على مرمى منافسيه.

سجل بدر بانون هدفه الثاني في كأس العرب 2021 ليتلحق بمواطنه عبد الإله حافيظي في صدارة جدول ترتيب هدافي كأس العرب 2021.

ويتواجد 5 لاعبين، كلهم من شمال أفريقيا، في صدارة هدافي كأس العرب 2021، وهم التونسيان سيف الدين الجزيري وفراس بلعربي، والجزائري بغداد بونجاح، بجانب المغربيين بدر بانون وعبد الإله حافيظي.