انهيار حاد على أسعار العملات الرقمية المشفرة

انهارت أسعار العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين بشكل حاد الليلة الماضية في قيمتها السوقية. وبلغ انخفاض سوق العملات الرقمية نحو 20 في المائة.

ويشار إلى أن سعر البيتكوين تراجع إلى 42 ألف دولار، وانخفض إجمالي القيمة السوقية إلى تريليوني دولار.

ووفقا لمعطيات بورصة Binance، في الساعة 10.03 بتوقيت موسكو، انخفض سعر البيتكوين إلى 47.25 ألف دولار.

وذكر موقع CoinMarketCap، أن هذا المؤشر تراجع إلى 47.6 ألف دولار.

كما انخفضت العملة المشفرة إيثريوم بنسبة 14.51% لتسجل نحو 3.90 ألف دولار، كما انخفضت العملة المشفرة كوين بينانس بمعدل 12.80% وبلغ سعرها 539.61 ألف دولار، واللايتكوين إلى 153.2 دولار، ومونيرو إلى 195.9 دولار.

في 28 نوفمبر، تراجع سعر عملة البيتكوين، وسط تقارير عن ظهور سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا، ووصل إلى 53.6 ألف دولار، وهو ما مثل انخفاضا بنسبة 20 في المائة، من مستوى قياسي بلغ 69 ألف دولار.