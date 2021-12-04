بالفيديو مقتل طالب وإصابة أخرين أثر شجار أمام الجامعة الأمريكية في جنين

قتل طالب جامعي وأصيب ثلاثة أخرون، ظهر اليوم السبت.، إثر شجار كبير وقع في الجامعة العربية الأمريكية في جنين بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، إن الطالب مهران خليلية (21) عامًا، قتل متأثرا بإصابته جراء تعرضه للطعن اثناء الشجار الذي خلف ثلاثة إصابات تم نقلها إلى المستشفى الحكومي في المدينة لتلقي العلاج.

وأوضحت، أن الجامعة العربية أخلت الحرم الجامعي من الطلبة وأعلنت تعليق الدوام حتي إشعار آخر على خلفية الشجار ومقتل أحد الطلاب.

بدورها، أعلنت الشرطة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها العقيد لؤي ارزيقات، عن مقتل مواطن وعدة إصابات في شجار أمام الجامعة الأمريكية بجنين،

وأوضح أن الشرطة والأجهزة الامنية تدفع بتعزيزات كبيرة للمكان "الشجار".

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