أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مباريات اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة ،يشهد جدول مباريات اليوم السبت 4 ديسمبر الجاري، مواجهات قوية في: الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري الفرنسي وكأس العرب 2021.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد تشيلسي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

ساوثهامبتون ضد برايتون

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

ولفرهامبتون ضد ليفربول

يحل محمد صلاح ورفاقه ضيوفًا على الذئاب في أهم مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

واتفورد ضد مانشستر سيتي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أشبيلية ضد فياريال

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

برشلونة ضد ريال بيتيس

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس بريميم اتش دي 3.

أتليتكو مدريد ضد ريال مايوركا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال سوسيداد ضد ريال مدريد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ميلان ضد ساليرنيتانا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة “DAZN HD 1 italia” و”Lega Serie A youtube”.

روما ضد انتر ميلان

يُقام اللقاء ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت القاهرة عبر “DAZN HD 1 italia” و”Lega Serie A youtube”.

نابولي ضد أتلانتا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 بتوقيت القاهرة عبر “DAZN HD 1 italia” و”Lega Serie A youtube”.

مباريات اليوم في الدوري الألماني

أرمينيا بيليفيلد ضد كولن

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

أوجسبورج ضد بوخوم

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

ماينز ضد فولفسبورج

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

هوفنهايم ضد آينتراخت فرانكفورت

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

باير ليفركوزن ضد غرويتر فورت

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

مباريات اليوم في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ

يأتي كلاسيكو ألمانيا في أبرز مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

مارسيليا ضد ستاد بريست 29

يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

ليل ضد تروا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

لانس ضد باريس سان جيرمان

يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.