أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مباريات اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة ،يشهد جدول مباريات اليوم السبت 4 ديسمبر الجاري، مواجهات قوية في: الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري الفرنسي وكأس العرب 2021.
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد ضد تشيلسي
يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.
نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي
يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.
ساوثهامبتون ضد برايتون
يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.
ولفرهامبتون ضد ليفربول
يحل محمد صلاح ورفاقه ضيوفًا على الذئاب في أهم مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
واتفورد ضد مانشستر سيتي
يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.
مباريات اليوم في الدوري الإسباني
أشبيلية ضد فياريال
يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.
برشلونة ضد ريال بيتيس
يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس بريميم اتش دي 3.
أتليتكو مدريد ضد ريال مايوركا
يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.
مباريات اليوم في الدوري الإسباني
ريال سوسيداد ضد ريال مدريد
يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
ميلان ضد ساليرنيتانا
يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة “DAZN HD 1 italia” و”Lega Serie A youtube”.
روما ضد انتر ميلان
يُقام اللقاء ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت القاهرة عبر “DAZN HD 1 italia” و”Lega Serie A youtube”.
نابولي ضد أتلانتا
يُقام اللقاء في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 بتوقيت القاهرة عبر “DAZN HD 1 italia” و”Lega Serie A youtube”.
مباريات اليوم في الدوري الألماني
أرمينيا بيليفيلد ضد كولن
يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.
أوجسبورج ضد بوخوم
يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.
ماينز ضد فولفسبورج
يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.
هوفنهايم ضد آينتراخت فرانكفورت
يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.
باير ليفركوزن ضد غرويتر فورت
يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.
مباريات اليوم في الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ
يأتي كلاسيكو ألمانيا في أبرز مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.
مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
مارسيليا ضد ستاد بريست 29
يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.
ليل ضد تروا
يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.
لانس ضد باريس سان جيرمان
يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.