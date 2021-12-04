أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:17 م
04 ديسمبر 2021
مباريات اليوم بث مباشر والقنوات الناقلة لها - جدول مباريات اليوم.jpg
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 مباريات اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة ،يشهد جدول  مباريات اليوم السبت 4 ديسمبر الجاري، مواجهات قوية في: الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري الفرنسي وكأس العرب 2021.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد تشيلسي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

ساوثهامبتون ضد برايتون

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

ولفرهامبتون ضد ليفربول

يحل محمد صلاح ورفاقه ضيوفًا على الذئاب في أهم مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

واتفورد ضد مانشستر سيتي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أشبيلية ضد فياريال

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

برشلونة ضد ريال بيتيس

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس بريميم اتش دي 3.

أتليتكو مدريد ضد ريال مايوركا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

 

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

 

ريال سوسيداد ضد ريال مدريد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

 

ميلان ضد ساليرنيتانا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة “DAZN HD 1 italia” و”Lega Serie A youtube”.

 

روما ضد انتر ميلان

يُقام اللقاء ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت القاهرة عبر “DAZN HD 1 italia” و”Lega Serie A youtube”.

 

نابولي ضد أتلانتا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 بتوقيت القاهرة عبر “DAZN HD 1 italia” و”Lega Serie A youtube”.

مباريات اليوم في الدوري الألماني

أرمينيا بيليفيلد ضد كولن

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

أوجسبورج ضد بوخوم

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

ماينز ضد فولفسبورج

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

هوفنهايم ضد آينتراخت فرانكفورت

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

باير ليفركوزن ضد غرويتر فورت

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

مباريات اليوم في الدوري الألماني

 

بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ

يأتي كلاسيكو ألمانيا في أبرز مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

مارسيليا ضد ستاد بريست 29

يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

ليل ضد تروا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

لانس ضد باريس سان جيرمان

يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

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