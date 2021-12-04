بالصور جوال واتحاد الكاراتيه تختتمان البطولة المركزية الرابعة للكاراتيه

اختتمت شركة الاتصالات الخلوية جوال، والاتحاد الفلسطيني للكاراتيه، منافسات البطولة المركزية الرابعة للكاراتيه 2021، بإشراف اللجنة الأولومبية الفلسطينية، في نادي غزة الرياضي، بالتزامن مع الأندية في الضفة الغربية، وبمشاركة 150 لاعباً مع نخبة من المدربين والإداريين، وبإشراف حكام معتمدين من الاتحاد.

وتعد بطولة فلسطين للكاراتيه، البطولة الوحيدة محلياً التي تجمع المحافظات الشمالية والجنوبية للوطن في فعالية رياضية ضخمة، تجسد وحدة الوطن والقرار الرياضي المركزي، وشارك باختتام البطولة مدير التسويق في شركة جوال محمد الشرفا ، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية د.أسعد مجدلاوي، ونائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكراتية بهجت طنطيش وعدد من الطواقم الإدارية والفنية لاتحاد الكاراتيه والنوادي الرياضية.

ويذكر أن الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه اختتم في مدينة غزة الشهر الماضي، المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة فلسطين المركزية، "ذكور واناث "الكاتا والكومتيه" والتي تواصلت على مدار يومين. وقد شهدت البطولة أداءً فنياً راقياً وعالياً، وسط منافسات ومنازلات قوية بين اللاعبين المشاركين.





