ديمبلي يتجاهل مفاوضات برشلونة بعد إغراءات أندية إنجلترا

دخل نادٍ إنجليزي ثالث في سباق التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، في الصيف المقبل.



وينتهي عقد ديمبلي (24 عامًا) في كامب نو، مع نهاية هذا الموسم، ولم يتوصل لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد انضم توتنهام لمانشستر يونايتد ونيوكاسل، المهتمين بضم اللاعب، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.



وأضافت أن مانشستر يونايتد مهتم بديمبلي منذ موسمين تقريبًا، قبل أن ينضم له نيوكاسل بعد انتقال ملكيته لصندوق الاستثمار السعودي، لكن معاناة النادي في البريميرليج هذا الموسم، ستجعل الصفقة معقدة.



أما توتنهام، فقد تحدث مديره الرياضي فابيو باراتيتسي مع ديمبلي، وقدم له مغريات عديدة، أهمهما أنه سيكون جزءًا من المشروع المستقبلي للنادي تحت قيادة أنطونيو كونتي، وسيحصل على راتب كبير يساوي أهميته مع الفريق.



ويسعى باراتيتسي لحسم العديد من الصفقات المميزة، من أجل مساعدة كونتي على الارتقاء بالسبيرز مرة أخرى، بعد أن تراجع مستوى الفريق في العامين الماضيين.



في الوقت ذاته، كانت تقارير إيطالية، قد أشارت إلى أن يوفنتوس من ضمن الأندية المهتمة بضم ديمبلي في الصيف.



ولم يفقد برشلونة الأمل في تجديد عقد اللاعب حتى الآن، ومن المتوقع أن يكثف النادي الكتالوني مفاوضاته خلال الأيام المقبلة مع النجم الفرنسي.