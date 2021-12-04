إيطالي حاول تجنب لقاح كورونا باستخدام ذراع من السيليكون

لجأ رجل إيطالي كان في حاجة لشهادة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى استخدام ذراع مزيفة من السيليكون، قبل أن تكتشفه إحدى الممرضات.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن الشخص البالغ من العمر 57 عاماً، وهو طبيب أسنان، يرفض تلقي اللقاح لكنه محتاج للشهادة، فقرر الدخول إلى الوحدة الصحية بطبقة من السيليكون على ذراعه، آملاً ألا يُكتشف أمره.

غير أن هذه الحيلة لم تخدع الممرضة المسؤولة، على الرغم من أن السيليكون كان مشابهاً جداً للجلد الحقيقي، إلا أن اللون وإدراك اللمس أثارا الشبهة، فعاجلت إلى إبلاغ الشرطة التي فتحت تحقيقاً مع الرجل. وكان - وفقاً للممرضة - قد حاول إقناعها بالتغاضي عما جرى.

وقال المسؤول الحكومي في منطقة بيدمونت ألبرت شيريو: "هذا السلوك ليس مقبولاً في ظل التضحية التي دفعها مجتمعنا بأكمله في أثناء الوباء، من حيث الأرواح والتكلفة الاجتماعية والاقتصادية".

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الواقعة قد لا تكون الوحيدة، ونشرت تغريدة تضمنت صورة لسترة من السيليكون فيها ذراعان ورقبة مزيفة كانت معروضة للبيع على "أمازون" بـ488 يورو. وكتب صاحب التغريدة "إذا ارتديتَ هذه، هل سيلاحظ أحد؟ ربما أضع تحت السيليكون ملابس إضافية، لأتجنب وصول الحقنة إلى ذراعي الحقيقية".

تتخذ إيطاليا إجراءات مشددة بعد أن كانت أكثر دول أوروبا تأثراً بالجائحة. ويتعين على كل إيطالي إبراز "بطاقة المرور الخضراء" التي تثبت تلقيه اللقاح، أو نتيجة سالبة، أو ما يفيد الشفاء من المرض، قبل دخول المرافق العامة.