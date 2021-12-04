الصحة في غزة: وفاة و64 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:59 ص
04 ديسمبر 2021
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الصحة في غزة: وفاة و64 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة 

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