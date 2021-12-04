تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
13° - 13°
الخميس
14° - 14°
الجمعة
15° - 15°
السبت
17° - 17°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.16
يورو
3.58
جنيه مصري
0.2
دينار أردني
4.45
جنيه إسترليني
4.21
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
الصحة في غزة: وفاة و64 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:59 ص
04 ديسمبر 2021
الصحة في غزة: وفاة و64 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
متعلقات
الصحة بغزة: وفاة و95 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
10:43 ص
الصحة بغزة: 5 حالات وفاة و 192 اصابة جديدة بفيروس كورونا
10:21 ص
3 حالات وفاة و60 حالة إصابة بفيروس كورونا في غزة خلال 24 ساعة الماضية
10:33 ص
كورونا غزة : حالتا وفاة و"145"إصابة خلال 24 ساعة
10:56 ص
عاجل