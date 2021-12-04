داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (5 ديسمبر).

وجاء في بيان للهيئة العامة وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن السفر ليوم غداً الأحد سيكون للحافلتان السابعة والثامنة من كشف المسافرين رقم (2021/40)، بالإضافة لكشف جديد (جوازات مصرية)، داعية المدرجة اسمائهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين للحافلتان السابعة والثامنة هنا

كشف الجوازات المصرية هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/