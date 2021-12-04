الإعلان عن موعد بدء عطلة المدارس في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:32 ص
04 ديسمبر 2021
طلاب
اعلان اسفل صورة الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، عن موعد عطلة المدارس للفصل الأول من العام الدراسي 2021-2022م.

وقال الناطق باسم الوزارة صادق الخضور خلال تصريحات إذاعية، إن عطلة المدارس تبدأ نهاية يوم 29 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري وحتى 12 كانون الثاني/ يناير 2022.

وأضاف " أن 3405 طلاب يتقدمون اليوم للدورة الاستكمالية الأخيرة لامتحان الثانوية العامة"، لافتا إلى أن أكثر من 90 ألف طالب تلقوا المطعوم المضاد لفيروس (كورونا) من الصف السابع وحتى التاسع.

يذكر أن هذه الدورة تعطي فرصة إضافية للطلبة غير المستكملين في الدورتين السابقتين، ما يمنحهم أملاً جديداً وفرصة جديدة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي خلال هذا العام"، وفق بيان  لوزارة التربية والتعليم.

 

#طلاب #عطلة الطلاب #موعد بدء عطلة المدارس في فلسطين #بدء عطلة المدارس في فلسطين #عطلة المدارس في فلسطين #الإعلان عن موعد بدء عطلة المدارس في فلسطين

متعلقات