أسير غزي يرزق بتوأم عبر "نطفة مهربة"

رزق الأسير ناهض عبد القادر حميد من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، صباح اليوم، بتوأم من الأطفال بواسطة النطف المهربة من داخل سجون الاحتلال.

وبينت زوجة الأسير حميد خلال حديث لـ" إذاعة صوت الأسرى"، أن العائلة أطلقت اسمي هاني وهمام على التوأم، اللذان أبصرا النور، بعيداً عن والدهما.

وأوضحت أن الطفلين يتمتعان بصحة جيدة، وأنه رغم الاحتلال والسجون إلا أن الله أنعم علينا بالتوأم.

والأسير ناهض عبد القادر حميد اعتقل في ليلة يوم الثلاثاء الموافق 2007/6/12م حيث قامت مجموعة كبيرة من القوات الصهيونية الخاصة مدعومة بالآليات العسكرية والدبابات باقتحام واجتياح مدينة بيت حانون، وقامت بمحاصرة منزل الأسير ناهض في تمام الساعة 12:30 ليلا واقتحمت المنزل وقامت باعتقاله واقتادته إلى سجونها ومعتقلاتها.وحكمت عليه بالسجن 20 عاماً بتهمة الأنتماء لحركة حماس، أمضى منهم 15 عاماً في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن أكثر من 30 سيدة أنجبن عبر نطف مهربة, أربعة منهن في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية، وفق تقرير لمركز أحرار لدراسات الأسرى.

صورة للأسير ناهض حميد من داخل سجون الاحتلال