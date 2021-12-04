تعتبر تشكيلة منتخب فلسطين أمام السعودية اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 في كاس العرب مهمة جدًا في شكل المباراة التي سيتم اجراءها مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وتلقى المنتخب الفلسطيني ضربتين متتاليتين، تمثلتا في إصابة الحارس الأول رامي حمادة، وخروجه من القائمة المشاركة في بطولة كأس العرب، وإصابة المدافع مصعب البطاط بفيروس كورونا.

وتمكن اتحاد الكرة الفلسطيني خلال الأيام الأخيرة، في تأمين وصول الحارس توفيق علي، والمهاجم خالد سالم، لمقر "الفدائي" في قطر.

ستقام المباراة على استاد المدينة التعليمية في قطر وستكون المباراة تحت قيادة الحكم: هيكتور سعيد مارتينيز سورتو، مساعد حكم: والتر إنريكي لوبيز راموس، مساعد حكم: كريستيان راميريز، حكم رابع: جاني سيكازوي، حكم فار: فيرناندو غيريرو راميريز

تشكيلة منتخب فلسطين المتوقعة اليوم السبت ضد السعودية

حارس: توفيق علي.

الدفاع: عبد اللطيف البهداري – محمد صالح – ياسر حمد.

الوسط: محمد يامن – عبد السلام سلامة – محمد باسم - أحمد قطاميش.

الهجوم: عدي خروب – محمود عيد - تامر صيام.

يُشار إلى أن منتخب فلسطين تلقى هزيمة برباعية دون رد أمام المغرب، في الجولة الأولى من المنافسات.