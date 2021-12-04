جدول مباريات بطولة كأس العرب قطر 2021 اليوم السبت

تستكمل منافسات بطولة كأس العرب 2021، التي تقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين ثان وحتى 18 ديسمبر/ كانون أول الحالي.

وتقام على مدار يوم السبت 4 ديسمبر، 4 مباريات في ختام منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب.

موعد مباراة الأردن والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

يصطدم منتخب الأردن بنظيره المغربي في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب.

وتنطلق المباراة في تمام 1.00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، 2 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس 1، والكأس القطرية على الهواء مباشرة.





موعد مباراة لبنان والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

يستكمل المنتخب الجزائري مشواره في بطولة كأس العرب، حين يلاقي منتخب لبنان في الجولة الثانية من البطولة.

وتنطلق المباراة في 4.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس 1، والكأس القطرية على الهواء مباشرة.





موعد مباراة السودان ومصر في كأس العرب والقنوات الناقلة

يواجه منتخب السودان نظيره المصري في ديربي مرتقب ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وتنطلق المباراة في تمام 7.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس 1، والكأس القطرية على الهواء مباشرة.

موعد مباراة فلسطين والسعودية في كأس العرب والقنوات الناقلة





يسعى منتخبا فلسطين والسعودية لتعويض الخسارة في الجولة الأولى، خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء السبت.

وتنطلق المباراة في 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس 1، والكأس القطرية على الهواء مباشرة.