سعر الدولار اليوم السبت في سوريا

سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 4 ديسمبر 2021، استقر سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر شراء الدولار في سوريا، مستهل تعاملات اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 3500 ليرة للشراء، و3540 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

وبلغ سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، نحو 3955 ليرة للشراء، و4005 ليرات للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية (السوداء) مستوى 4651 ليرة للشراء، و4714 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 931 ليرة للشراء، و945 ليرة للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 950 ليرة للشراء، و964 ليرة للبيع.

وظل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 11566 ليرة للشراء، و11723 ليرة للبيع.