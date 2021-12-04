سعر صرف الدولار اليوم السبت في لبنان

سعرالدولار اليوم في لبنان، استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، السبت 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، في تعاملات سوق النقد غير الرسمية" السوداء".

سعر الدولار اليوم في لبنان

وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ما بين 23450 ليرة و23500 ليرة وهو نفس سعر العملة الخضراء خلال تعاملات الأمس.

سعر الدولار اليوم في البنوك اللبنانية

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.