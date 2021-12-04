بالأسماء: قوات الاحتلال تفرج عن جميع المعتقلين فجر اليوم في الخليل

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 عن جميع المواطنين الذين اعتقلهم فجر اليوم من بلدة صوريف شمال مدينة الخليل المحتلة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال شنت فجر اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة صوريف شمال غرب مدينة الخليل بالضفة المحتلة شملت 20 مواطنًا.

وأفاد شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في بلدة صوريف بالخليل المحتلة وقامت بتكسير أبواب المنازل والعبث بمحتوياتها.

المواطنون المعتقلون فجر اليوم في صوريف وتم الافراج عنهم صباحًا هم:

ضياء غنيمات

مصعب غنيمات

مالك غنيمات

بهاء عرعر

بهاء زياد فروخ

مصعب عطية غنيمات

حسام حدوش

والاخوة احمد ويحيى وعنان وابنه نور القاضي

الشيخ مروان واخيه ابراهيم ابو فارة

احمد سماعيل غنيمات

تقي جمال الهور

حسام الدين الهور

محمد ابراهيم الهور

مجاهد خالد الباشا الهور

محمد وشادي ابراهيم غنيمات

معروف وحيد ابو فارة

ايمن هنية الهور

مجدي عبد الجليل ابو فارة

ابراهيم كوانين