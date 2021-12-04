الطقس: أجواء باردة وارتفاع لدرجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت4/12/2021م، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا نهارا فوق المناطق الجبلية الى دافيء في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الأحد 5/12/2021م، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والإثنين 6/12/2021م، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، هذا والله تعالى اعلى واعلم.