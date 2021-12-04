سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 4-12-2021

انخفض سعر الدولار في السودان اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، لدى بنك السودان المركزي، فيما استقر سعره لدى السوق الموازية (السوداء).

وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 436.33 جنيه للشراء، و439.60 جنيه للبيع، مقابل 436.34 جنيه للشراء، و439.61 جنيه للبيع، في ختام تعاملات أمس.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 450 جنيها، وهو السعر نفسه بنهاية تعاملات أمس.

سعر اليورو والإسترليني في السودان

وانخفض سعر اليورو في السودان، لدى بنك السودان المركزي ليبلغ 494.04 جنيه للشراء، و497.748 جنيه للبيع، مقابل 494.49 جنيه للشراء، و498.20 جنيه للبيع، في ختام تعاملات أمس.

وفي المقابل قفز سعر اليورو لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 550 جنيها مقابل 505 جنيهات.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في السودان، لدى بنك السودان المركزي، خلال مستهل تعاملات السبت، إلى مستوى 579.76 جنيه للشراء، و584.11 جنيه للبيع، مقابل 581.16 جنيه للشراء، و585.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 635 جنيها، مقابل 600 جنيه أمس.

تراجع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي صباح السبت، إلى نحو 116.38 جنيه للشراء، و117.25 جنيه للبيع، مقابل 116.40 جنيه للشراء، 117.27 جنيه للبيع امس.

وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني سعر 120 جنيها لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مقابل 119 جنيها عند إغلاق تعاملات أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك عند مستوى 118.80 جنيه للشراء، و119.69 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 123 جنيها مقابل 122 جنيها بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك نحو 1440.79 جنيه للشراء، و1451.60 جنيه للبيع، مقابل 1440.68 جنيه للشراء، و1451.49 جنيه للبيع.