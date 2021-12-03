أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم السبت 4 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 4 ديسمبر /كانون الأول 2021، رغم شعور المستثمرين بالقلق من سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.

وتأكد وصول السلالة الجديدة إلى الولايات المتحدة، في الوقت الذي أدلى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول بتصريحات حول ارتفاع التضخم.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.23% ليصل إلى 56,796.86 دولار.

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.91% إلى 4567.73 دولار.

وزاد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.2% لتصل إلى 618.56 دولار.

وقفز سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 8.15% ليسجل 1.67 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.55% إلى 0.9783 دولار.

وصعد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 0.55% إلى 35.75 دولار.

وزاد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 1.90% ليصل إلى 0.21 دولار.

وانخفض سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 0.25% ليصل إلى 203.66 دولار.

وارتفع سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 1.04% إلى 25.02 دولار.