الحساينة يشيد برفض دولة ماليزيا منح تأشيرة دخول لفريق "الاٍسكواش" لأراضيها

أشاد عضو المكتب الساسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور يوسف الحساينة برفض دولة ماليزيا منح تأشيرة دخول لفريق "الاٍسكواش" الذي يمثّل كيان الاحتلال.

و قال الحساينة: "إن هذا الموقف جدير بالتقدير، وهو يعبر بشكل كبير عن انحياز الشعب الماليزي وحكومته، للحق الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وجرائمه البشعة بحق شعبنا والمنطقة، بالرغم من محاولات بعض الحكومات العربية تدجين شعوبها للقبول بهذا الكيان وتطبيع علاقاتها معه في انحدار قيمي ووطني وأخلاقي ينذر بخطر كبير يهدد القضية الفلسطينية ومصالح وتطلعات شعوب المنطقة برمتها".

و دعا الحساينة جميع الدول العربية والإسلامية إلى مزيد من الانحياز للحق الفلسطيني، ورفض القبول والتعاطي مع الاحتلال ككيان شرعي في المنطقة.