تونس تسجل أول إصابة بمتحور "أميكرون"

أعلن وزير الصحة التونسي علي مرابط، الجمعة، تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقال مرابط، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إن "الإصابة تعود لشاب إفريقي قادم من دولة الكونغو الديمقراطية".

وأشار إلى "إخضاع المصاب لتحليل سريع فور وصوله إلى تونس، وتبين أنه إيجابي (مصاب)".

وأردف: "نتائج التقطيع الجيني صدرت اليوم من معهد (باستور/ تابع لوزارة الصحة)، وأثبتت أن المصاب يحمل المتحور أوميكرون''.

وأوضح أنه "تم عزل المصاب فور وصوله في نزل خاص بمرضى كورونا".

وتفرض تونس على القادمين إليها، إبراز فحص كورونا سلبي، فضلا عن التطعيم ضد الفيروس، حيث يخضع المسافرون عقب وصولهم البلاد لتحليل سريع للكشف عن الإصابة من عدمها.

وحتى الجمعة، سجلت تونس 717 ألفا و908 إصابات بكورونا، منها 25 ألفا و328 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين بجرعتي لقاح 4 ملايين و22 ألفا و471، وفق وزارة الصحة.