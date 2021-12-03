اسعار الذهب في العراق اليوم السبت 4 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في العراق، اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، خلال تعاملات اليوم، ليسجل 83,453 ألف دينار (56.99 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق (الأكثر تداولا بالأسواق) خلال تعاملات اليوم، ليسجل 73,024 ألف دينار (49.87 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، اليوم، ليصل إلى 62,591 ألف دينار (42.74 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 48,681 ألف دينار (33.24 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في العراق، اليوم، نحو 41,727 ألف دينار (28.50 دولار)

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق خلال التعاملات إلى 2,595 مليون دينار (1772 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب في العراق (8 جرامات من عيار 21) إلى 150.43 دينار (398.94 دولار).