ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم طريقة عمل الكبدة الاسكندرانية بخطوات سهلة وسريعة، ويأتي ذلك في ظل البحث الكبير على الكبدة الاسكندراني عبر محركات البحث في الانترنت لا سيما محرك البحث العالمي جوجل.

الكثير من الناس يعشقون الوجبة الشهيرة الكبدة الاسكندرية بسبب ما تتميز به الكبدة من طعم لذيذ وشهي يدفع الكثيرون للإكثار من تناولها خاصة وأن سعر السندوش منها في متناول اليد.

نتعرف معكم على طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بخطوات سهلة وسريعة حيث يمكن لجميع الامهات ان تحصل عليها من المحلات التجارية فهي متوفر بكثرة ورخيصة الثمن .

مكونات الكبدة الاسكندرانية :

أولاً: عصير ليمون.

ثانيًا: 5 فصوص ثوم.

ثالثًا: شرائح طماطم.

رابعًا: ملح وفلفل أسود

خامسًا: نصف كيلو كبدة بتلو.

سادسًا: 3 ملاعق كبيرة خل أبيض.

سابعًا: ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

ثامنًا: ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

تاسعًا: حبة فلفل أخضر حار.

عاشرًا: بصلة كبيرة مقطعة جوانح.

الحادي عشر: ملعقة صغيرة كمون.

خطوات عمل الكبدة الاسكندراني :

أولاً: وفي الخطوة الاولى من اعدا الوجبة، قم بتقطيع الكبدة إلى شرائح طويلة وبسمك قليل.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الماضية، يتم خلط عصير الليمون مع الثوم المفروم والخل والكمون والكزبرة والملح والفلفل الأسود والكزبرة ويتم تتبيل الكبدة بهذا الخليط لمدة نصف ساعة.

ثالثًا: وفي الخطوة الثالثة، نحضر مقلاة كبيرة ويوضع بها الزيت ونضيف الكبدة مع التتبيلة وتقلب على النار حتى تنزل الكبدة الماء ويجف.

رابعًا: وبعد ذلك ،ضيفي البصل ونقلب وبعدها الفلفل الحار والطماطم وتقلب الكبدة باستمرار وتترك تنضج مع الخضروات.

خامسًا: في الخطوة الخامسة ، يترتب عليك ترفع الكبدة من على النار وتوضع في طبق التقديم ويرش عليها البقدونس المفروم وتقدم ساخنة.