التعادل السلبي يحسم مباراة البحرين والعراق

انتهت مباراة البحرين والعراق اليوم الجمعة بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب المقامة في قطر 2021.

ورفع العراق رصيده الى نقطتين في المركز الثاني مؤقتًا بينما حصلت البحرين على نقطة واحدة لتتساوى مع سلطنة عمان مؤقتًا.

وكان منتخب "أسود الرافدين" قد تعادل في أولى مبارياته في البطولة مع منتخب عمان 1-1، في المقابل استهل المنتخب البحريني المسابقة بالخسارة أمام نظيره القطري بهدف دون رد.

ويشارك في كأس العرب 16 منتخبا موزعين على أربع مجموعات، ويتنافسون على لقب هذه النسخة من 30 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي حتى 18 كانون الأول / ديسمبر الجاري.

وتعد النسخة الحالية هي العاشرة من تاريخ البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان وجرت النسخة الأخيرة عام 2012 في السعودية.

ويعد المنتخب العراقي الأكثر إحرازا للألقاب برصيد 4 ألقاب وفازت السعودية بلقبين وكل من تونس ومصر والمغرب بلقب واحد لكل منها.