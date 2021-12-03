تردد قناة الزمالك Zamalek Tv الجديد 2022 يحظى تردد القناة على اهتمام كبير من عشاق نادي مدرسة الفن والهندسة الذي يملك الملايين من المحبين والعشاق.

وكانت ادارة القناة قد غيَّرت ترددها السابق لتواكب التطور التكنولوجي والعلمي خلال الفترة القادمة بحيث تقدم صورة قوية وصوت نقي يتماشى مع التقدم العلمي.

تُعرض القناة على القمر الصناعي “النايل سات” ومنذ أن تم إطلاقها وهي تقوم ببث جميع الندوات والمباريات الجديدة، بالإضافة إلى كونها مجانية لا تحتاج لدفع رسوم تشفير .

تردد قناة الزمالك الجديد 2022

أصبح بالإمكان الآن لعشاق نادي الفارس الأبيض مشاهدة كافة البرامج والأخبار المتعلقة بالرياضة، والتي يتم بثها على القناة وذلك بعد تعديل جهاز الرسيفر على تلك الترددات للحصول على إشارة قوية وجودة عالية، وهي كالتالي:

القمر الصناعي النايل سات تردد القناة: 11449.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

اسم القناة: “قناة نادي الزمالك”.

القمر الصناعي عرب سات التردد: 12092.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مجاني.

القمر الصناعي يوتلسات تردد القناة: 11595.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.