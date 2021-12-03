إصابات بالرصاص المعدني وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

أصيب سبعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، " بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة سبعة بالرصاص المعدني، أحدهم في عينه نقل إثرها للمستشفى".

وأضاف جبريل :"بأن مصور تلفزيون فلسطين شادي جرارعة أصيب في قدمه، إضافة لاصابة ضابط إسعاف الإغاثة بجروح في يده.

وكانت أفادت مصادر محلية سابقاً، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بعد ظهر اليوم الجمعة، بتجريف العديد من الطرق في قرية بيتا جنوب نابلس لمنع وصول المتظاهرين إلى جبل صبيح.

وأكدت المصادر، أن الاحتلال دمر البنية التحتية في المنطقة من شبكات مياه وصرف صحي وشبكات الكهرباء المغذية للمنطقة.