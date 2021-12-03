وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته رسميا من منصبه

أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي، اليوم الجمعة، عن استقالته رسميا من منصبه حرصا على المصلحة اللبنانية.

وقال قرداحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بيروت :"لا أقبل أن أكون سببا لأذية اللبنانيين في السعودية والخليج".

وأضاف قرداحي :"إن ما ورد في المقابلة التي أدت إلى كل هذه الحملة ضدي، لا تلزم الحكومة بشيء ولم أقصد في كلامي الإساءة لأحد بل دعوة صادقة لوقف الحرب في اليمن لمصلحة الأطراف المتحاربة".

وتابع قائلا: "في البداية وجدت أنه من المنطق أن أرفض الاستقالة تحت الضغط والحملات الاعلامية الجائرة، لذا رفضت الاستقالة لأقول إن لبنان لا يستحق هذه المعاملة".

وأكد قرداحي قائلاً: "قررت التخلي عن موقع الوزاري على أن أبقى في خدمة وطني حيث أكون".