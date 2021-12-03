يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري، تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022، وهو من الترددات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين ويهتمون بضبطها على أجهزتهم، لما تقدم من جانب ترفيهي مسلي لأطفالهم، ولمعرفة التردد تابع المقال للنهاية.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي 2022 على عرب سات

قناة طيور الجنة

اليوم سوف نتحدث عن قناة من النادر أن نجد طفل عربي لا يقوم بمتابعتها كل يوم، بل كان لها التأثير الأكبر على شخصيتهُ ومعدل نموه العقلي والبدني، هذه القناة هي قناة طيور الجنة الغنية عن التعريف، فهيا نتعرف على التردد الجديد لها على القمر الصناعي نايل سات.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي 2022 على عرب سات

لقد كان للقناة السبق في التوجه نحو محتوى هادف يخدم الطفل العربي، فهي أول قناة فضائية مخصصة للأطفال وكانت انطلاقتها الأولى في عام 2008م من مدينة عمان بالأردن أي أن عمر القناة نحو أحدى عشر عام، وتعود ملكية القناة إلى الملك خالد مقداد، وبعدها تم إنشاء عدة قنوات تابعة لها مثل طيور بيبي وطيور بيبي بالإنجليزية وكذلك قناة طيور بيبي باللغة التركية.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي 2022 على عرب سات

وقد تركز محتوى طيور الجنة حول كل ما يخدم الطفل من محتوى تربوي هادف سواء كانت أغاني أطفال أو برامج أو رسوم متحركة، وفي الحقيقة تفردت القناة بطريقة عرضها المميز للمحتوى الخاص بها حيث عملت على جذب الأطفال بدرجة غير عادية.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي 2022 على عرب سات

برامج قناة طيور الجنة الجديدة 2022

ونذكر من بين تلك البرامج ما يلي:-

برنامج رياضة × رياضة:- عبارة عن برنامج رياضي يستهدف الأطفال من سن خمس سنوات حتى أربعة عشر عام، حيث يتم إقامة تنافس رياضي فيما بينهم.

برنامج فزورة مع الأمورة:- هذا البرنامج من أكثر البرامج المحببة لدى الأطفال حيث تمكنت الطفلة جنى من جذب قلوب الأطفال بطريقتها الشيقة والجذابة.

برنامج شمس لا تغيب:- يحاول هذا البرنامج غرس القيم والمبادئ لدى الأطفال وتقديم النصائح لهم عن طريق قصة طريفة ومسلية.

برنامج صوتك كنز:- يحاول هذا البرنامج تسليط الضوء على الموهبة الغنائية لدى الأطفال عن طريق عرض بعض المواهب الجذابة.

.التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي 2022 على عرب سات

وفي وقت سابق فقد اعلنت دارة القناة باجراءها تعديلات وتحديث على ترددات الشبكة على كافة الأقمار الصناعية.

ونشرت عبر حسابها الرسمي اشارة استقبال جديدة لترد قناة طيور الجنة الفضائية على مدار عربسات , وبات بامكان الجميع ظبط استقبال القناة بعد تغيرر الترددات على الأجهزة عبر هذه الترددات .

التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي 2022 على عرب سات

ومن هنا بامكانكم الان وسهولة استقبال تردد طيور الجنة الجديد على القمر عرب سات بإدخال التردد التالي :

التردد : 11632

استقطاب : عمودي

معدل ترميز : 27500