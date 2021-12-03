وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي يكشف حقيقة طلب استقالته

كشف وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي ظهر اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 حقيقة طلب استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقال قرداحي في تصريحات صحفية أن طلب الاستقالة الذي تم تداوله على وسائل الاعلام مفبرك ولا اساس له.

يُشار إلى أن تصريحات سابقة لجورج قرداحي قبل تعينه بمنصب وزير الاعلام ضد الحرب التي تشنها السعودية على اليمن ووصفها بالعبثية تسببت بصناعة أزمة بين السعودية ولبنان.

وكان برنامج "برلمان شعب" الذي يقدمه الاعلامي الكويتي شعيب راشد استضاف قرداحي قبل اشهر من تعينه وزيرًا للإعلام حيث كشف البرنامج عن رأي قرداحي الشخصي حول ملفات مهمة في الوطن العربي بينها الحرب السعودية ضد اليمن.

وبعد تعينه وزيرًا للإعلام انتشر مقطع فيديو البرنامج على منصة يوتيوب حيث اثار موقفه الشخصي جدلًا واسعًا في المملكة السعودية التي دعت سفيرها من لبنان بشكل عاجل وطالبت سفير لبنان في المملكة لمغادرة اراضيها خلال 24 ساعة.

وقطعت المملكة السعودية علاقاتها بالجمهورية اللبنانية بسبب تصريحات جورج قرداحي، ولحقت بها بعض دول الخليج العربي.

البيان الذي تم تداوله على المواقع الاعلامية وتم نفيه من قبل وزير الاعلام جورج قرداحي ...