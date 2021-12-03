"رئيس الموساد" يتعهد بعدم السماح لايران بامتلاك قنبلة نووية مطلقًا

تعهد رئيس جهاز الاستخبارات التابع للاحتلال الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع، أمس الخميس، بعدم السماح للجمهورية الاسلامية إيران بامتلاك قنبلة نووية إطلاقاً.

وقال برنيع، خلال مراسم توزيع أوسمة على عاملين في جهاز الموساد: "إنّ إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، لا في السنوات القريبة وإلى الأبد، هذا تعهد مني، هذا تعهد من الموساد".

وأضاف: "من الواضح أنه لا حاجة ليورانيوم مخصب بنسبة 60% لأهداف مدنية، لا حاجة لثلاثة مواقع مع آلاف أجهزة الطرد المركزي، إلا إذا كانت هناك نية لتطوير سلاح نووي".

وبشأن المباحثات الجارية في فيينا، قال رئيس "الموساد" إنّ "الاتفاق السيئ الذي آمل ألا يتم التوصل إليه، هو أمر غير محتمل. إيران تسعى لبسط هيمنتها على الإقليم، وتنشط في أعمال "الإرهاب" التي نحبطها يومياً في مختلف أنحاء العالم، وتهدد بشكل متواصل الاستقرار في الشرق الأوسط".

وتابع: "أعيننا مفتوحة، ونحن متأهبون وسنعمل معاً مع نظرائنا في المنظومة الأمنية، ونبذل كل جهد مطلوب لإبعاد الخطر عن "إسرائيل"، وإحباطه بكل الطرق".