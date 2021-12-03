بيان هام.. تعديل ساعات العمل في معبر الكرامة الاثنين المقبل

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الاثنين المقبل 6/12.

وأوضح مهنا وفقًا لتصريحات صحفية أن العمل سيبدأ من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء في كلا الاتجاهين.

وأشار إلى أن ساعات عمل المعبر التجاري ستكون لنفس اليوم من الساعة 1 ظهرا حتى 4 مساء، وذلك بسبب أعمال الصيانة التي ستجرى للمعبر.

وأكد ضرورة التزام المسافرين بكافة إجراءات السلامة العامة، حفاظا على صحتهم، وللوقاية من فيروس كورونا، داعيًا المسافرين لترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام.