تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
13° - 13°
الخميس
14° - 14°
الجمعة
15° - 15°
السبت
17° - 17°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.16
يورو
3.58
جنيه مصري
0.2
دينار أردني
4.45
جنيه إسترليني
4.21
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
شهيد برصاص الاحتلال واصابة جنديين في عملية دهس بأم الفحم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:31 ص
03 ديسمبر 2021
شهيد برصاص الاحتلال واصابة جنديين في عملية دهس بأم الفحم
#الاحتلال
#قوات الاحتلال
#جنود الاحتلال
#سيارة دهس جنود
#مدينة ام الفحم
متعلقات
اسم الفتى الذي استشهد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن
07:36 م
اصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات اندلعت في البيرة قرب رام الله
10:37 م
الاحتلال يزعُم اعتقال شاب بحجة نيته تنفيذ عملية في مدينة القدس
01:56 م
الصحة: استشهاد طفل 13 عاماً برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس
05:38 م
عاجل