شهيد برصاص الاحتلال واصابة جنديين في عملية دهس بأم الفحم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:31 ص
03 ديسمبر 2021
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شهيد برصاص الاحتلال واصابة جنديين في عملية دهس بأم الفحم

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