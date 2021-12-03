بلينكن يدعو "اسرائيل": لوقف الاجراءات احادية الجانب بما فيها الاستيطان

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، للامتناع عن أيّة إجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك البناء الاستيطاني.

وقال بلينكن خلال محادثته برئيس حكومة الاحتلال: "إنّ هذه الإجراءات من شأنها أن تزيد التوتر وأن تقلّص جهود الدفع بحلّ الدولتين عبر المفاوضات".

وفي الوقت ذاته دعا بلينكن السلطة الفلسطينيّة للامتناع عن الخطوات الأحادية.

وتطرّق بلينكن وبينيت في محادثتهما إلى مصادقة بلدية الاحتلال في القدس على آلاف الوحدات السكنية في مطار قلنديا الدولي، لتوسيع المنطقة الصناعية الإسرائيلية "عطاروت". وأبلغ بينيت بلينكن أن القرار لم يصل إلى المستوى السياسي بعد.