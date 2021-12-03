الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه صيادي العصافير شرق خانيونس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 النيران وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه صيادي العصافير قرب السياج "الزائل" شرق بلدة خزاعة الى الشرق من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه صيادي العصافير دون أن يُسجل اصابات في صفوف الصيادين.

وتعتبر منطقة الحدود الشرقية والحدود الغربية لقطاع غزة ملجأ لصيادي العصافير التي تعد مصدر رزق للكثير من الناس في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها ابناء شعبنا منذ سنوات عدة.