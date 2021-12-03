حالة الطقس اليوم: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والأجواء غائمة وباردة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ السبت من المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما تتوقع دائرة الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الاثنين المقبل من المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.